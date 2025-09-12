Congreso aprueba declarar el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional del Perú

El Pleno del Congreso aprobó declarar cada 28 de septiembre como Día del Himno Nacional del Perú, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y reafirmar el orgullo patriótico en torno a este símbolo patrio.

La medida quedó establecida tras la aprobación del dictamen de los proyectos de ley 3700/2022-CR, 7327/2023-CR y 8257/2023-CR, con 59 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.

La presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes, destacó que la norma constituye “un acto de justicia histórica” y resaltó que se elaboró tras un riguroso proceso de investigación que incluyó opiniones de ministerios, universidades e instituciones culturales.

Ese día, a las 12 p. m., el Himno Nacional deberá entonarse en todas las instituciones públicas y privadas del país. Los medios de comunicación también deberán transmitir la entonación de manera simultánea.

Además, se organizarán actos cívicos y culturales en todo el territorio nacional para difundir la importancia histórica del Himno Nacional como símbolo de unidad y orgullo del Perú.

La fecha recuerda el 28 de septiembre de 1821, cuando el himno fue interpretado por primera vez oficialmente por la soprano Rosa Merino, en cumplimiento de la disposición de José de San Martín, publicada en la Gaceta de Gobierno días antes.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a César Ritter aquí: