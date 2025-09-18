Congreso aprueba por insistencia la creación de 22 universidades públicas en 15 regiones

El Congreso de la República aprobó, por insistencia, la creación de 22 universidades públicas en 15 regiones del país. La medida obtuvo 74 votos a favor, cinco en contra y 30 abstenciones en el Pleno.

Las nuevas instituciones se ubicarán en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali.

UNIVERSIDADES APROBADAS

Entre las casas de estudio destacan:

Universidad Nacional Amazónica de Sandia (Puno)

Universidad Nacional Autónoma Bicentenario del Perú Parinacochas Coracora (Ayacucho)

Universidad Nacional Autónoma de Camaná (Arequipa)

Universidad Nacional Autónoma de Chiclayo (Lambayeque)

Universidad Nacional Autónoma de Padre Abad (Ucayali)

Universidad Nacional de Ayaviri (Puno)

Universidad Nacional de Jauja (Junín)

Universidad Nacional de Nasca (Ica)

Universidad Nacional Tecnológica de Utcubamba (Amazonas)

Universidad Nacional Tecnológica del Alto Mayo (San Martín)

Universidad Nacional Tecnológica La Esperanza (La Libertad)

Universidad Nacional Tecnológica Nuevo Occoro (Huancavelica)

Universidad Nacional Pedro Vilcapaza de Azángaro (Puno)

Universidad Nacional Juan Vélez de Córdova (Moquegua)

Universidad Nacional Científica y Tecnológica del Ejército Peruano (Lima)

Sobre esta última, el congresista José Williams precisó que no entrará en funcionamiento porque el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército ya cuenta con el reconocimiento de la SUNEDU.

El Pleno también dio luz verde, con 113 votos a favor, a la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades de Huaycán, que funcionará en el distrito de Ate Vitarte.

DEBATE EN EL PARLAMENTO

El congresista Roberto Kamiche advirtió sobre la falta de sostenibilidad y recordó que universidades como la San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Nacional de Trujillo enfrentan problemas financieros y de infraestructura.

“En vez de crear más instituciones, deberíamos reforzar las que ya tenemos y evaluar la apertura de filiales“, señaló.

En defensa de la iniciativa, el parlamentario Flavio Cruz reconoció las dificultades económicas, pero confió en el respaldo ciudadano.

“Crear universidades parece sencillo, pero el verdadero reto viene después. Estoy seguro que las comunidades sabrán levantarlas, como ocurrió con los colegios secundarios“.