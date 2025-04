Congreso aprueba dictamen sobre reelección de autoridades regionales y locales

Con 15 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen que busca restablecer la reelección inmediata por un periodo adicional de gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes. La iniciativa modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú.

El cambio establece que dichas autoridades, elegidas por sufragio directo para un periodo de cuatro años, podrán postular de inmediato a una nueva gestión. Según el texto aprobado, también se detalla que el mandato es irrenunciable salvo excepciones constitucionales y que la reelección inmediata se limita a un solo periodo adicional.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Fernando Rospigliosi (FP), defendió el dictamen afirmando que la reelección garantiza continuidad administrativa y la ejecución de proyectos a largo plazo. «Es un sistema de evaluación política mediante el voto», sostuvo.

Posiciones a favor y en contra

Diversos parlamentarios respaldaron la propuesta con argumentos similares. Alejandro Cavero enfatizó que la reelección representa una de las libertades fundamentales del ciudadano: “Será la población quien defina si una autoridad ha hecho una buena gestión”. Héctor Valer, por su parte, calificó de discriminación impedir la reelección solo para autoridades subnacionales.

No obstante, la medida no estuvo exenta de críticas. Legisladores que votaron en contra advirtieron sobre los riesgos de perpetuar malas gestiones o favorecer el clientelismo político. Sin embargo, Alejandro Muñante (RP) minimizó ese riesgo al señalar que el porcentaje de autoridades reelectas históricamente no supera el 15%.

La reforma aún debe ser debatida y votada en el pleno del Congreso, y como se trata de una modificación constitucional, requiere ser aprobada en dos legislaturas consecutivas o mediante referéndum. El debate promete polarizar nuevamente el escenario político en torno a la reelección de autoridades en el país.

