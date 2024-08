Iván Siucho asegura que su secuestro está ligado al caso «Waykis en la sombra» y contradice al ministro del Interior

El 24 de agosto, a través de un comunicado, el Ministerio del Interior respaldó las declaraciones del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y aseguró que el secuestro del colaborador eficaz Iván Siucho no está relacionado al caso «Waykis en la Sombra».

Sin embargo, la realidad sería otra. Recientemente, Latina Noticias tuvo acceso a las declaraciones completas que Iván Siucho brindó a la Fiscalía de Surco en relación al secuestro del que fue víctima el viernes 23 de agosto.

SECUESTRO DE IVÁN SIUCHO: «TE VAMOS A QUITAR TU CALIDAD DE COLABORADOR EFICAZ»

De acuerdo a la declaración de Siucho, los secuestradores ingresaron a su domicilio en Surco debido a que supuestamente estaban interesados en adquirir una máquina pesada para minería, que es la actividad a la que se dedica su empresa Quantico Servicios Integrados. De hecho, señaló que días antes una persona llamada “Sebastián” lo contactó para concretar una reunión para el mediodía del 23 de agosto, pero este no acudiría, sino alguien que responde al nombre de “Enrique”, al que luego se sumarían «Christian Huamaní», el padre de “Huamani” y otras 3 personas más.

«Me percato que el supuesto papá del señor ‘Huamani’ llevaba un maletín. En ese momento cuando este sujeto sacó un arma de fuego, apuntándole a mi novia señalando: ‘ya te cagaste soplón, con******, somos de la Policía’”, dijo. Luego, otro sujeto le quitó su arma y los celulares de él y su pareja, quien era amenazada de muerte por «Huamani».

Posteriormente, el sujeto fue obligado a grabar un video en el que tuvo que decir que una cantidad de dinero y dos barras brillosas, que podrían haber sido minerales, eran de su propiedad. «Con este video de vamos a j****, te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso «Waykis en la Sombra» , le dijeron.

IVÁN SIUCHO SEÑALÓ QUE INTENTARON PEDIRLE DINERO PARA «ARREGLAR»

Entonces, los secuestradores le habrían exigido dinero para “arreglar”. “Tú estás cagao’, tú y tu hermano ya tienen procesos así que es mejor que bajes a arreglar (con el jefe de los secuestradores), que dejes de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”, le dijo uno de los desconocidos, asegura Siucho.

Siucho salió de la vivienda en custodia de sus secuestradores. En el trayecto le dijeron que “no haga huevadas”, sino atentarían contra su vida y la de su novia. En el primer piso, relata, lo hicieron hablar por teléfono con el jefe de los delincuentes, quien exigió un pago de 50.000 dólares para que eliminen el falso video incriminador.

“Le dije a mi custodio ‘oe qué está pasando’. Ahí me responde que no siga colaborando con la Fiscalía, (que) me iban a dar vuelta. De la salida de mi casa hasta el peaje habrán transcurrido 15 minutos de recorrido aproximadamente, en tanto que del peaje hasta un recorrido de 15 minutos por toda la Panamericana Norte, antes de llegar a Habich lo llaman a mi custodio, quien me dijo que había una intervención en las afueras de mi casa”, dijo Siucho.

Finalmente, el auto tomó la ruta de regreso a Surco. Sin embargo, los secuestradores le dijeron que, al llegar a su casa, tenía que decir a las autoridades que los cómplices que se quedaron en el departamento estaban de visita, con el objetivo de que no sean detenidos y que «ya no siga colaborando con Fiscalía, sino regresarían a darme vuelta».

SIUCHO NEGÓ ROTUNDAMENTE LAS VERSIONES A LA PRENSA QUE DIERON SANTIVÁÑEZ Y ZANABRIA

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, descartó que el secuestro de Siucho tuviese relación «con alguna cuestión de un proceso judicial abierto o de una cuestión política». Además, remarcó que, «presumiblemente», ha sido una actividad criminal que responde «a cuestiones económicas que esta persona desarrolla que es la venta de oro». Víctor Zanabria, jefe policial, también atribuyó el delito a un posible vínculo con el tráfico de oro.

En respuesta, Iván Siucho negó que esté involucrado en la venta de oro ilegal en su domicilio tal como dieron a entender las autoridades: «Lo niego rotundamente ya que eso afecta a mi honor por no ser cierto», dijo.