Congreso bicameral: aprueban reglamentos y confirman el fin de las sesiones virtuales

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó los dictámenes que definirán las reglas de funcionamiento del futuro Parlamento bicameral, que entrará en vigencia en 2026.

Entre los documentos avalados figuran el reglamento general del Congreso y las normas internas para la Cámara de Diputados y el Senado. Los textos fijan la organización, atribuciones, límites y procedimientos de ambas cámaras. También regulan su relación con el Poder Ejecutivo.

PRESENCIALIDAD OBLIGATORIA

Una de las disposiciones centrales es la eliminación de las sesiones virtuales, propuesta impulsada por el presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular).

Según explicó, la medida busca fortalecer la institucionalidad y recuperar la calidad del debate parlamentario. Para ello, se establece la presencialidad como regla, ya que las sesiones remotas generaron problemas de conexión y debilitaron la discusión en los últimos años.

Con esta medida, el Congreso prioriza nuevamente la participación física de los legisladores, dejando atrás el esquema remoto de la pandemia.

