Congreso cita al ministro de Educación para que responda por clases virtuales

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República citó al ministro de Educación, Erfur Manuel Castillo Vera, para participar en una sesión extraordinaria que se realizará este martes 10 de marzo a las 10:00 a. m. El objetivo es que informe sobre el Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2026 y otras acciones adoptadas por el sector.

Según el documento enviado por el grupo de trabajo parlamentario, la convocatoria reitera una invitación previa para que el titular del Ministerio de Educación explique las medidas implementadas por su gestión frente al inicio del calendario escolar. La sesión se realizará a pocos días del retorno a clases en los colegios públicos, previsto para el 16 de marzo a nivel nacional.

Durante la reunión, los parlamentarios solicitarán detalles sobre las acciones ejecutadas dentro del Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2026, especialmente en lo relacionado con la infraestructura educativa en distintas regiones del país. En las últimas semanas se han reportado múltiples instituciones con problemas estructurales, falta de mantenimiento y condiciones inadecuadas para recibir a los estudiantes.

Otro de los puntos que deberá abordar el ministro es la distribución de materiales educativos y recursos didácticos para el presente año escolar. Los integrantes de la comisión buscan conocer si los textos escolares, cuadernos de trabajo y otros insumos pedagógicos llegarán oportunamente a las escuelas públicas antes del inicio de clases.

Asimismo, se solicitará información sobre las metas de aprendizaje previstas para 2026 y las estrategias diseñadas para mejorar los indicadores educativos del país. Los congresistas también pedirán explicaciones sobre la situación financiera del sistema de becas, cuya falta de recursos ha generado preocupación en distintos sectores.

CUESTIONAMIENTOS AL SECTOR EDUCACIÓN

En la agenda también figura la exposición de las acciones que el sector Educación viene coordinando con el Ministerio del Interior del Perú para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan a diversas instituciones educativas y a sus comunidades escolares.

A este escenario se suma la incertidumbre sobre la modalidad con la que iniciará el año escolar. La actual crisis de abastecimiento de gas natural ha llevado a algunos colegios privados a dictar clases de forma virtual de manera temporal, lo que ha generado interrogantes sobre la posibilidad de adoptar medidas similares en el sistema público.

Con esta sesión extraordinaria, la Comisión de Educación busca obtener información detallada sobre la preparación del sistema educativo ante el inicio del año escolar y las acciones que garantizarán condiciones adecuadas para millones de estudiantes en todo el país.

