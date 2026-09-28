Comisión de Constitución sesionará el 29 y 30 de septiembre para definir pedido de facultades
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó a una sesión no ordinaria permanente para sustentar el predictamen relacionado con el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con una nota de prensa difundida por el grupo de trabajo parlamentario, la sesión se desarrollará durante dos jornadas: martes 29 y miércoles 30 de septiembre.
MARTES 29: SEGURIDAD, JUSTICIA Y MATERIA LABORAL
La primera jornada está programada para este martes 29, desde las 2:00 p. m. En esta fecha se abordarán las materias de seguridad ciudadana, justicia, mypes, materia laboral y simplificación administrativa.
MIÉRCOLES 30: DESARROLLO PRODUCTIVO Y TRIBUTACIÓN
La segunda jornada se realizará el miércoles 30, desde las 9:00 a. m., y estará enfocada en desarrollo productivo, tributación y modernización del Estado.
La comisión indicó que en ambas fechas se sustentará el pre dictamen referido a las facultades solicitadas por el Ejecutivo.