Congreso debatirá este miércoles crédito suplementario de más de S/ 8.200 millones para El Niño y seguridad

Desde las 11:30 de la mañana de este miércoles 28 de octubre, el Pleno discutirá una iniciativa legislativa que busca liberar más de 8,228 millones de soles. La meta principal de esta inyección económica es blindar al país ante los embates del fenómeno El Niño 2026-2027, además de dotar de recursos frescos a rubros críticos como la seguridad ciudadana, la infraestructura y el sistema sanitario.

El camino para este debate quedó trazado tras el acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces Conjunta, encabezada por el presidente de la mesa directiva, Miguel Ángel Torres Morales. La propuesta —denominada Proyecto de Ley 5— llega al hemiciclo tras recibir el visto bueno de la Comisión Bicameral de Presupuesto la semana pasada, abriendo el paso para que el tesoro público redistribuya este capital entre el Ejecutivo central y las administraciones regionales.

El esquema financiero prevé alimentar las arcas estatales mediante Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito. Con este dinero se pretende financiar obras preventivas urgentes en zonas vulnerables, garantizar el mantenimiento de colegios y hospitales, y asegurar la operatividad de los servicios esenciales que requiere la ciudadanía durante la temporada de lluvias e incertidumbre climática.

La mecánica de la sesión parlamentaria contempla un tiempo global de 90 minutos de intervención tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. La presentación del sustento técnico recaerá en el parlamentario José Arista (Fuerza Popular), titular de la mesa presupuestal, quien expondrá los fundamentos del dictamen antes de dar paso a las posturas de cada bancada.

Dentro de la misma agenda de trabajo, la representación nacional reservará un espacio para revisar el Proyecto de Ley 1. Este documento corresponde a la radiografía financiera y presupuestal del Estado durante el año fiscal 2025 —conocida como la Cuenta General de la República—, cuya evaluación servirá para fiscalizar el uso de los fondos públicos por parte de las entidades gubernamentales en el periodo anterior.

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