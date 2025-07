Congreso financió viaje a Francia para amiga cercana de la familia de Eduardo Salhuana

La empresaria María Jesús Gosálvez Postigo, productora del aceite de castaña “De la Abu su Secreto”, fue reconocida en París por la calidad de su producto. Lo que parecía un logro más del emprendimiento amazónico terminó por revelar una polémica donación financiada con recursos del Congreso.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que el viaje de Gosálvez fue cubierto con fondos del Parlamento. Según el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 185-2024/2025, el pasaje Lima-París-Lima fue otorgado “a título de liberalidad y previa disponibilidad presupuestal”.

La donación no fue tramitada por la empresaria, sino por el Comité de Damas del Congreso, presidido por Ivonne Ruiz, esposa del titular del Legislativo, Eduardo Salhuana. Gosálvez es amiga y vecina de la familia Salhuana en Puerto Maldonado.

¿CUÁL ES SU VÍNCULO CON EDUARDO SALHUANA?

Ambas familias mantienen una relación cercana. Vivieron a pocas cuadras en Puerto Maldonado y han compartido vínculos de amistad. En publicaciones pasadas, el propio Salhuana agradeció públicamente a la familia Gosálvez sus muestras de afecto. Además, la empresaria trabajó con él en el Congreso entre 2000 y 2005.

Especialistas como el penalista Fernando Silva advierten que este caso podría configurar el delito de negociación incompatible, que contempla hasta seis años de prisión. “La esposa del presidente del Congreso solicita el beneficio, él lo aprueba y la beneficiaria es una amiga. Eso representa una defraudación de la función pública”, explicó.

Aunque Punto Final solicitó formalmente al Congreso el monto del dinero invertido en el ticket aéreo, la información no fue proporcionada. Una búsqueda en webs de aerolíneas locales, estima el pasaje en unos 1,500 dólares. Tampoco se han explicado los criterios para otorgar este tipo de apoyo económico ni por qué se eligió a Gosálvez.

Finalmente, en conversación con Punto Final, Gosálvez reconoció su amistad con la familia Salhuana y aseguró que no solicitó el viaje: “Yo no le he pedido nada a nadie. Fue iniciativa de la señora (Ivonne Ruiz) para apoyar a una emprendedora de Madre de Dios que, coincidentemente, soy yo”.