Congreso: Luis Galarreta iniciará ronda de diálogo con bancadas ante pedido de facultades

Ante el pedido de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República, con carácter de “muy urgente”, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció el inicio de una ronda de diálogo con las diferentes bancadas para explicar el proyecto que el Gobierno considera clave para su gestión.

La solicitud de facultades legislativas plantea un total de 66 pedidos para legislar, por 120 días, en diversas materias. Desde el Gobierno hacen especial énfasis las vinculadas a los temas de seguridad y fenómeno El Niño, por la urgencia que vive el país.

Entre otros temas contemplados en el proyecto de ley se contempla el fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo y simplificación administrativa.

En tanto, en el documento remitido a los portavoces de las bancadas se extiende una invitación formal para que se pueda explicar los 66 pedidos para legislar que solicita el Gobierno con el fin de allanar el camino hacia la aprobación del mismo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Por ello, se solicitó a los portavoces fijar la fecha y hora que estimen pertinente para un intercambio de ideas sobre temas prioritarios para el Perú.

Esto generó movimiento en el Congreso, ya que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, declararse en sesión permanente para evaluar el proyecto de ley mediante el cual el Ejecutivo solicita la delegación de facultades legislativas.

CITAN MINISTROS AL CONGRESO

Por otro lado, siguen sesionando las comisiones en el Congreso bicameral. La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados acordó invitar este 7 de septiembre al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, a fin de que exponga los lineamientos de su gestión y su plan de trabajo.

De igual forma lo hizo la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, para informar sobre la política económica del sector.

Finalmente, la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado acordó invitar a cinco ministros de Estado para informar sobre la situación actual de sus sectores y las principales acciones que desarrollarán durante el periodo 2026-2027. Entre los citados figuran los ministros de Salud, Luis Dyer; de Educación, José Chang; de Cultura, Alberto Beingolea; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario; y de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales.

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