Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán: denuncian incitación a la violencia en el Medio Oriente

Por medio de un comunicado, Perú anunció que ha roto relaciones diplomáticas con Irán. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Keiko Fujimori tomó esta decisión luego de observar con “creciente consternación” el deterioro de la democracia en el país de Medio Oriente, debido a la represión de manifestaciones pacíficas, la violación a la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas y la persecusión de opositores políticos.

Entre otros motivos se encuentra la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de este año, lo cual contraviene la libertad de navegación y el derecho de paso.

El Gobierno peruano también rechaza que Irán “incite a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente”, así como su obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a cuyos inspectores habría negado el acceso a instalaciones nucleares en diferentes ocasiones, “dificultando la verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares”.

PERÚ SUSTENTA ROPTURA DE RELACIONES

En el comunicado, la Cancillería asegura que la decisión procede en conformidad con el artículo 45 de la Convención de Viena de 1961 y que fue comunicada a Irán mediante nota diplomática, por medio de la Embajada de ese país en Ecuador, que actúa como misión concurrente en el Perú.

También se aclara que no se romperán relaciones consulares, las cuales son necesarias para velar por los nacionales de cada Estado y atender las demás funciones previstas en el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963.

PERÚ RETOMA RELACIONES CON MÉXICO

Perú y México acordaron el 7 de agosto de 2026 restablecer sus relaciones diplomáticas, nueve meses después de la ruptura oficial entre ambos países. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento conjunto, en el que los dos gobiernos destacaron los históricos vínculos de hermandad, amistad y cooperación que mantienen ambas naciones.

Esta decisión estuvo acompañado por el otorgamiento de un salvoconducto a favor de la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez, cuyo asilo en la Embajada de México en Lima había desencadenado la crisis diplomática. Con esta medida, la excongresista pudo abandonar el territorio peruano y trasladarse al país norteamericano.

Pese al acercamiento entre los gobiernos, Perú dejó constancia de que se reserva el derecho de solicitar una eventual extradición de Chávez, de acuerdo con los tratados aplicables, si las autoridades judiciales peruanas así lo requieren. El acuerdo también reafirmó el respeto de ambos países al derecho internacional y a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

VIDEO RECOMENDADO