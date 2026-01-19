Congreso: preparan moción de censura contra José Jerí tras encuentros clandestinos con empresarios chinos

Consecuencias. La congresista Sigrid Bazán, de la bancada Bloque Democrático y que postula a las elecciones 2026 con la alianza Venceremos, ha publicado en sus redes sociales oficiales la moción de censura que ha de presentar al Congreso para vacar la Mesa Directiva del gobierno de José Jerí. En la actualidad, se encuentra recolectando firmas.

“¡José Jerí no debe estar un día más en el cargo!”, comenta la congresista, quien señala que tras los últimos escándalos que lo asocian con el empresario chino Zhiua Yang en dos reuniones clandestinas (que Punto Final publicó), y con Ji Wu Xiadong, que actualmente cuenta con prisión domiciliaria por verse involucrado en la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, debería ser “censurado”.

“Estamos recolectando firmas para presentar una moción para exigir su censura inmediata. El Perú no puede seguir en manos de los mismos que mienten, encubren y gobiernan de espaldas a la ciudadanía”, publicó Bazán.

Opiniones contra de José Jerí en el Congreso aumentan

El congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, le pidió a José Jerí que diera un paso al costado por su propia voluntad tras la confirmación de sus reuniones a escondidas con los empresarios chinos, donde se observa al mandatario interino intentar camuflarse con lentes de sol, capuchas o buzos.

“Debería dar un paso al costado, sería bueno que lo haga él solo (…). No es malo que se reúna con empresarios para captar inversión al país. Lo único que se pide es que sea transparente”, remarcó en su declaración a la prensa.

El congresista Segundo Montalvo, por su parte, viene recolectando una moción de vacancia que en la actualidad cuenta con 14 firmas de los parlamentarios. Este documento lo presentó luego de la primera reunión destapada por la unidad de investigación de Punto Final.

