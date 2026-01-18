José Jerí visitó negocio de empresario chino para “comprar caramelos chinos” tras reunión en chifa

Nuevos registros, obtenidos por Punto Final, muestran al presidente de la República, José Jerí, visitar el edificio llamado Market Capón, ubicado en la cuadra 7 del jirón Paruro, en el Centro de Lima. Este negocio localizado en el corazón de la calle Capón es también de propiedad del empresario chino Zhihua Yang.

Ese encuentro, del cual el presidente José Jerí no habló durante su pedido de disculpas a la población por visitar encapuchado el chifa de su amigo Zhihua Yang, ocurrió entre las 6 y 7 de la noche del 6 de enero de este año. Durante la celebración por Bajada de Reyes.

Un día antes, el 5 de enero, Zhihua Yang junto a otros empresarios ingresó a Palacio de Gobierno para tratar temas vinculados al Día de la Amistad Perú-China, pero no consta en el registro de visitas que se haya reunido con el presidente, sino con otros funcionarios.

Según la información a la que accedió este dominical, José Jerí ingresó a Market Capón y subió por las escaleras a algún ambiente de los pisos superiores. Vecinos de la zona confirmaron que la puerta del local perteneciente a Zhihua Yang cerró sus puertas durante la visita del mandatario.

La respuesta oficial desde Presidencia fue que el jefe de Estado quiso ir personalmente a Market Capón a comprar “caramelos chinos”. Eso sí, precisan que esta vez no acudió encapuchado, sino con la ropa que suele vestir día a día. Cabe resaltar que, esta visita tampoco consta en en el portal de Transparencia como actividad oficial.

LOS INTERESES DE ZHIHUA YANG

El interés más directo del empresario chino está a 500 kilómetros de Lima, entre los distritos de Abancay y Huancarama, en la provincia de Andahuaylas, Apurímac. Una zona donde las comunidades campesinas no tienen luz. Sin embargo, el 7 de marzo de 2023 se otorgó a Hidroeléctrica América, de Zhihua Yang, la concesión para construir una central hidroeléctrica con una inversión estimada de 24.4 millones de dólares. Al día de hoy no hay absolutamente nada.

El Proyecto Hidroeléctrico Pachachaca 2 debía entrar en operaciones a más tardar el 1 de mayo de 2026, pero la obra se encuentra paralizada desde junio del 2023. De acuerdo a un documento de Osinergmin, la empresa del empresario chino asegura que quien frenó las actividades de ejecución del proyecto fue la comunidad campesina de Juan Velasco Alvarado.

Por su parte, el expresidente de la comunidad Fredy Huamán desmintió la versión ofrecida por Zhihua Yang. Asegura que se les dio todas las facilidades y aprobaciones: “La comunidad otorgó la licencia social hasta en dos oportunidades”. Hidroeléctrica América retornó en septiembre del 2025 para pedir permiso para concluir sus estudios, lo cual fue aceptado por la comunidad.

