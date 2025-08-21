Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior

El congresista Elías Varas, de Juntos por el Perú – Voces por el Perú, presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Odias, en medio de los cuestionamientos a su labor frente a la crisis de inseguridad que afecta a nuestro país.

Con este documento se busca que Malaver responda a los cuestionamientos sobre el desempeño en sus funciones al cargo que ocupa debido a la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

Asimismo, fundamenta que “en lo que va del 2025 ya se han registrado 1,377 homicidios según el SINADEF. Esto significa que cada 3 horas y 58 minutos un peruano pierde la vida por la violencia, superando los niveles de años anteriores”.

Alegan que las acciones realizadas por parte del Ministerio del Interior son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Además, refiere que en la práctica “no se logra ver el trabajo del actual ministro con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país”.

AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD

La moción de interpelación hacia Malaver se da en un contexto de inseguridad que resulta en graves atentados con saldos de heridos y fallecidos. Estos hechos evidencian el descontrol de la criminalidad que pone en zozobra a miles de familias peruanas, según refiere el congresista de Juntos por el Perú.

Varas agregó que “l a Constitución establece que los ministros son responsables de sus actos, y el Congreso tiene el deber de fiscalizar y exigir respuestas. Por ello, mediante esta moción, exigimos al ministro del Interior que rinda cuentas ante el país”.

