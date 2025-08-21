Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior

Política
ahuayta@latina.pe
ahuayta@latina.pe
Compartir

El congresista Elías Varas, de Juntos por el Perú – Voces por el Perú, presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Odias, en medio de los cuestionamientos a su labor frente a la crisis de inseguridad que afecta a nuestro país.

Con este documento se busca que Malaver responda a los cuestionamientos sobre el desempeño en sus funciones al cargo que ocupa debido a la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

Asimismo, fundamenta que “en lo que va del 2025 ya se han registrado 1,377 homicidios según el SINADEF. Esto significa que cada 3 horas y 58 minutos un peruano pierde la vida por la violencia, superando los niveles de años anteriores”.

Alegan que las acciones realizadas por parte del Ministerio del Interior son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana. Además, refiere que en la práctica “no se logra ver el trabajo del actual ministro con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país”.

AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD

La moción de interpelación hacia Malaver se da en un contexto de inseguridad que resulta en graves atentados con saldos de heridos y fallecidos. Estos hechos evidencian el descontrol de la criminalidad que pone en zozobra a miles de familias peruanas, según refiere el congresista de Juntos por el Perú.

Varas agregó que “la Constitución establece que los ministros son responsables de sus actos, y el Congreso tiene el deber de fiscalizar y exigir respuestas. Por ello, mediante esta moción, exigimos al ministro del Interior que rinda cuentas ante el país”.

VIDEO RECOMENDADO

 

 

Siguiente artículo