Conoce el perfil de Hugo Begazo, nuevo Ministro del Interior del gabinete Miralles

Hugo Alberto Begazo de Bedoya fue nombrado esta tarde como nuevo titular del Ministerio del Interior por el presidente José María Balcázar, en Palacio de Gobierno. Él asume el cargo en reemplazo de Vicente Tiburcio.

El ministro Hugo Begazo es oficial de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP), actualmente en situación de retiro. Durante su paso por la institución policial lideró importantes unidades en zonas críticas del país.

Desde el 2014 al 2016, en el cargo de coronel de la PNP, asumió como jefe del Frente Policial Cajamarca, donde encabezó operaciones contra la minería ilegal.

Luego, entre el 2016 y 2017, el general PNP Hugo Bedoya fue designado como jefe de la Región Policial Lima, dando disposiciones para reforzar el patrullaje integrado y priorizar la ejecución de megaoperativos para desarticular organizaciones criminales.

