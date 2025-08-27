Consejo de Ministros rechaza allanamiento contra Nicanor Boluarte y Juan José Santiváñez

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, emitió un pronunciamiento en nombre del Gobierno tras el allanamiento dispuesto por el Ministerio Público contra la oficina del recientemente designado ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

PRONUNCIAMIENTO DEL EJECUTIVO

En su declaración, el Premier señaló que la medida judicial constituye un agravio al orden constitucional, afecta la gobernabilidad y vulnera derechos fundamentales.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido por la Constitución y el Código Penal. El allanamiento solo puede aplicarse como una excepción extraordinaria. El Ejecutivo considera que la acción contra el hermano de la presidenta y otros funcionarios evidencia un uso desproporcionado de esta figura procesal. Se denunció, además, la utilización de figuras inexistentes en la ley, como el denominado “tercero vinculado”, lo que calificaron de error jurídico inaceptable. Tras la reciente interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 117, el Gobierno sostiene que estas acciones buscan politizar la justicia y generar inestabilidad institucional. El Consejo de Ministros rechazó lo que consideran un abuso de poder del Ministerio Público, asegurando que estas medidas ponen en riesgo la democracia, el Estado de derecho y la institucionalidad.

Finalmente, Arana afirmó que estos intentos de desestabilización no frenarán el trabajo del Gobierno para construir “un país más justo, desarrollado y democrático”.

