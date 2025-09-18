Consulta, ¿cuánto dinero tienes en tu AFP?

Este miércoles 17 de septiembre, el Congreso aprobó el octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) por un monto equivalente a 4 UIT lo cual es 21 400 soles. Tras la noticia, miles de peruanos que han aportado al fondo de pensiones quieren averiguar cuánto dinero tienen en su cuenta y así evaluar si solicitan su retiro o no.

En esta nota de Latina Noticias, conoce cómo saber cuánto dinero tienes en tu AFP ya sea: Prima, Habitad, Profuturo o Integra.

¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO TENGO EN MI AFP?

AFP Prima

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de Prima AFP en https://www.prima.com.pe/public-zone/

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

AFP Habitad

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de AFP Habitad en https://www.afphabitat.com.pe/

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

AFP Integra

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de AFP Integra en https://www.afpintegra.pe/

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

Profuturo

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de Profuturo en https://www.profuturo.com.pe/Personas

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

