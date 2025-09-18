Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Consulta, ¿cuánto dinero tienes en tu AFP?

Política
Consulta, ¿cuánto dinero tienes en tu AFP?
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Este miércoles 17 de septiembre, el Congreso aprobó el octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) por un monto equivalente a 4 UIT lo cual es 21 400 soles. Tras la noticia, miles de peruanos que han aportado al fondo de pensiones quieren averiguar cuánto dinero tienen en su cuenta y así evaluar si solicitan su retiro o no.

En esta nota de Latina Noticias, conoce cómo saber cuánto dinero tienes en tu AFP ya sea: Prima, Habitad, Profuturo o Integra.

¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO TENGO EN MI AFP?

  • AFP Prima

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de Prima AFP en https://www.prima.com.pe/public-zone/

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

  • AFP Habitad

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de AFP Habitad en https://www.afphabitat.com.pe/

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

  • AFP Integra

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de AFP Integra en https://www.afpintegra.pe/

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

  • Profuturo

Para consultar el saldo de tu cuenta, deberás ingresar a la web oficial de Profuturo en https://www.profuturo.com.pe/Personas

Luego, deberás ingresar tu DNI y contraseña y verás cuánto dinero tienes ahorrado tras tus aportes.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo