Contraloría recopilará información sobre adquisición y uso de chalecos antibalas para la PNP

La Contraloría General de la República anunció que inició el servicio de recopilación de información sobre la adquisición, custodia, conservación y uso de chalecos antibalas para la Policía Nacional. Mediante una publicación en redes sociales, señaló que la comisión de control a cargo fue acreditada ante el Ministerio del Interior.

A través del oficio N° 000098-2025-CG/OC0282, informaron que con esta acción busca asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos acerca de los chalecos antibalas, como parte del control gubernamental. La comisión a cargo tiene como responsables a Rubén Harin Casanova García (supervisor) y Martín Elías Rejano García (jefe del equipo).

El jefe del Órgano de Control Institucional del Ministerio del Interior solicitó al ministro Carlos Malaver Odias que se les brinde las facilidades necesarias a los funcionarios a cargo y a su equipo para la realización del trabajo.

FALTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA AGENTES

Estas medidas se dan en el marco de la polémica por la falta de equipos de protección para los agentes, quienes serían obligados a firmar una declaración en la que afirman que no requieren chalecos antibalas proporcionados por el Estado.

La investigación se centra en evaluar la situación actual y determinar si existen irregularidades en la adquisición y distribución del material de defensa personal, que ha llevado a algunos agentes de la Policía a comprar su propio equipamiento.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El defensor del Policía, Máximo Ramírez De La Cruz, se pronunció acerca de la situación por el uso de chalecos antibalas por parte de la Policía Nacional del Perú. Señaló que es deber de cada comisaría controlarlo ya que “a veces tienen chalecos y no se los ponen por incomodidad por las placas”. Exhortó a los miembros de la institución a usarlos si es que cuentan con ellos.

Asimismo, se refirió al estado en el que se encuentra el equipamiento. “Los chalecos antibalas tienen un promedio de duración de ocho años, estamos en el promedio y se están adquiriendo más”, precisó. Actualmente, la plana policial asciende a 140 mil efectivos, por lo que el Ministerio del Interior junto a la Comandancia General de la Policía han anunciado que se están adquiriendo en estos días 10 mil chalecos dispuestos a la institución.