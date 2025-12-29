Corte Suprema coincide con el TC en que aportes ilícitos de Odebrecht no constituyen delito de lavados de activos

La Corte Suprema de Justicia coincidió con el Tribunal Constitucional sobre que los aportes ilegales de la empresa Odebrecht, en el marco de las campañas políticas en el Perú, no constituyen un delito de lavado de activos. Esto tras enviar al archivo la investigación contra la banquera Susana María de la Puente, quien era investigada por presuntamente haber recibido fondos de origen ilícito de la empresa brasileña para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski.

Una decisión de la Corte Suprema que podría dejar sin efecto varias investigaciones de corrupción por el caso Odebrecht en el Perú al considerar que los aportes de la empresa brasileña para el financiamiento de las campañas políticas de ex presidentes y candidatos no constituye el delito de lavado de activos.

“Esa ejecutoria dice lo siguiente: recibir dinero de Odebrecht no significa lavado de activos si no se ha demostrado que la señora Susana de la Puente sabía o estaba en capacidad de determinar la fuente ilícita del dinero”, declaró el abogado Wilber Medina.

YA NO SE PODRÁN INVESTIGAR A ACTOS DE CORRUPCIÓN

De acuerdo al análisis del letrado, el pronunciamiento de la Corte Suprema deja inmediatamente extinta la posibilidad de seguir investigando los actos de corrupción suscitados por la constructora entre los años 2006 al 2011.

“En cada caso hay que ver si el que recibió el dinero estuvo en capacidad o pudo conocer el origen lícito del dinero. Creo que mayoritariamente no estaban en capacidad para determinar que la fuente era ilícita”, agregó.

Recordemos que, el primer pronunciamiento en este sentido fue emitido por el Tribunal Constitucional, el cual dejó sin efecto, en octubre pasado, la investigación por el Caso Cócteles contra Keiko Fujimori, al señalar que la imputación carecía de base legal.

Sin embargo, otra podría ser la suerte de la exalcaldesa Susana Villaran, ya que ella era funcionaria pública cuando recibió dinero de Odebrecht para la campaña de la no a la revocatoria. La Fiscalía pide en su contra 29 años de prisión por haber recibido 11 millones de dólares por parte de las empresas OAS y Odebrecht.

En tanto, el expresidente Ollanta Humala, actualmente preso en el penal de Barbadillo, podría recuperar su libertad, asegura su abogado Wilfredo Pedraza. Tando Humala Tasso como Nadine HEredia fueron condenados a 15 años de prisión tras ser encontrados culpables por el delito de lavado de activos por los aportes de campaña que recibieron para las elecciones del 2006 y 2011, pero tras este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, esperan que la condena se revierta.

