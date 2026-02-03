Corte Suprema rechaza impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

El Poder Judicial (PJ), a través de la Corte Suprema de Justicia, declaró infundada el segundo pedido de impedimento de salida del país contra Dina realizado por el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Con esta nueva decisión, queda resuelta de manera definitiva la cuestión, por lo que la expresidenta podrá abandonar el Perú cuando le plazca.

La segunda apelación corresponde a la ratificación de la primera estancia de la resolución N° 2, emitida el 17 de enero de 2025, que igualmente declaró infundado el requerimiento de restricción de salida internacional a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Este segundo pedido promovido por Tomás Aladino Gálvez, actual Fiscal de la Nación y anteriormente investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, se debe a la carpeta fiscal del caso Dinámicos del Centro, que señala a Boluarte como cómplice del presunto lavado de activos agravado.

La Corte Suprema se mantiene en la determinación de que no se cumplen los requisitos legales para imponer la medida restrictiva contra Boluarte, por lo quedó rechazada en ambas instancias. El Ministerio Público pedía 36 meses de impedimento del país contra la exmandataria peruana.

VIDEO RECOMENDADO