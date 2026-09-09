Cuatro comisiones de Cámara de Diputados votaron en contra de otorgar facultades legislativas al Gobierno

Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados votaron en contra de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 120 días. Las comisiones de Energía y Minas, Producción, Infraestructura, Vivienda y Transportes, y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital son las que consideraron inviable esta solicitud.

En estos cuatro grupos de trabajo, los votos de las bancadas de oposición como Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obra lograron imponerse, incluso en comisiones presididas por legisladores de Fuerza Popular. Cabe señalar que la decisión final aún está pendiente del debate y posterior votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

¿CÓMO FUERON LOS VOTOS?

En la Comisión de Energía y Minas, presidido por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, el informe a favor de declarar inviable la delegación de facultades fue aprobado por 11 votos a favor y siete en contra.

En la Comisión de Producción, presidida por José Marvin Palma Mendoza, de Fuerza Popular, 10 parlamentarios votaron en contra del informe, frente a ocho a favor y una abstención.

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, hubo 11 votos en contra de emitir una opinión favorable a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

La Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, presidida por Diethell Columbus, de Fuerza Popular, planteó un informe de opinión que recomendaba dar luz verde al pedido de facultades. Sin embargo, este también se sumó al rechazo con nueve votos en contra, siete a favor y una abstención.

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