ERM 2026: JNE acredita a observadores electorales para la jornada del 4 de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a la Asociación Civil Transparencia como institución facultada para presentar observadores electorales. La medida se oficializó mediante la Resolución N° 3081-2026-JNE, tras evaluar la solicitud presentada por la referida organización con motivo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La decisión del Pleno del organismo electoral se dio luego de verificar que la entidad solicitante cumpliera con los requisitos establecidos en el Reglamento de Observación Electoral. Dicha solicitud formal fue ingresada previamente ante el órgano electoral el pasado 4 de agosto.

Cabe recordar que, para las últimas Elecciones Generales 2026, el JNE acreditó a 487 observadores internacionales. Delegaciones de 30 organizaciones extranjeras y 6 organismos diplomáticos supervisaron la transparencia de los comicios del 12 de abril.

¿QUÉ AUTORIDADES SE ELEGIRÁN EN LAS ERM?

Los peruanos elegiremos a autoridades entre las 83 organizaciones políticas que participan a nivel nacional. Se elegirán 13 148 autoridades subnacionales: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.

QUEDAN APTOS PARA SUPERVISAR LAS ERM 2026

El organismo electoral dispuso que las notificaciones de los pronunciamientos que emitan se realicen a la casilla electrónica de la Asociación Civil Transparencia. Esta medida se ejecuta en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales.

La resolución precisa que no procede otorgar acreditaciones que se soliciten únicamente para participar en la observación electoral de una eventual segunda elección.

De esta manera, la organización queda habilitada formalmente para desplegar sus labores de veeduría y seguimiento durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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