Perfumes, vajillas y relojes de oro: los obsequios millonarios de Dina Boluarte y la norma que flexibiliza su control

El registro oficial de obsequios recibidos por la presidenta Dina Boluarte revela una lista que va desde artículos protocolarios hasta regalos de lujo que pueden costar miles de dólares. Entre ellos destacan una réplica de la estatua de bronce de Sanxingdui, valorada en más de 10 mil dólares en subastas, sets de cosméticos coreanos que alcanzan los 20 mil dólares y perfumes exclusivos de Dior.

Punto Final accedió al registro oficial de obsequios recibidos por el Despacho Presidencial. La lista incluye desde sets de cosméticos de marcas de lujo, perfumes, bisutería fina, vajillas y adornos cuyo valor en el mercado internacional supera los 10 mil dólares hasta misteriosas cajas sin mayor descripción. Sin embargo, la lista también evidencia llamativas omisiones. En el registro no figuran los polémicos relojes Rolex que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, habría entregado a la mandataria, ni otros obsequios entregados por alcaldes y gobernadores durante ceremonias oficiales.

UNA NORMATIVA QUE ABRE LA PUERTA A MÁS REGALOS

Tras el escándalo de los Rolex en marzo de 2024, Palacio de Gobierno no prohibió la recepción de obsequios, sino que flexibilizó la norma que regula su aceptación. La docente de derecho de la PUCP, Janeyri Boyer, cuestionó la medida: “La directiva tiene demasiadas excepciones, que en la práctica permiten todo. Es ilegal, inconstitucional y va contra las recomendaciones de la OCDE”.

Gracias a un pedido por ley de transparencia, Punto Final accedió al listado oficial de obsequios. En él aparecen desde vajillas Mashiko Yaki, que pueden costar 650 dólares por plato, hasta un set de cosméticos de la marca coreana Whoo, cuyos productos exclusivos pueden superar los 20 mil dólares. También se registran botellas de sake, cuchillos ceremoniales y jarrones entregados en visitas protocolares.

REGALOS AUSENTES Y VACÍOS LEGALES

Aunque la lista oficial incluye cajas misteriosas, perfumes y piezas de porcelana, no consigna obsequios que la propia presidenta mostró públicamente. Tampoco figuran los costosos relojes vinculados al caso Oscorima. Para la analista Boyer, este vacío normativo es grave: “Los bienes no te los dan a ti por ser tú, te los dan por el cargo”.

La norma actual permite que Boluarte reciba regalos de familiares, amigos e incluso funcionarios sin límites de valor, en fechas como cumpleaños o aniversarios, sin precisar qué destino tendrán esos bienes. Esta flexibilidad abre la posibilidad de que los objetos de lujo terminen entre los bienes personales de la mandataria al dejar el cargo.

El politólogo José Carlos Requena advierte que esta situación refuerza la imagen de desconexión con la realidad nacional: “Estas frivolidades son evidentes, pero ella parece sentir que tiene derecho a ellas. Hay una seria disociación entre lo que vive la población y lo que transmite la presidenta”.

Con un país golpeado por la inseguridad y la crisis económica, los lujosos regalos y la permisiva normativa presidencial alimentan la percepción de que, en Palacio de Gobierno, las vanidades pesan más que la transparencia.

EL DESCARGO DE LA PRESIDENCIA

Tras el reportaje, el Gobierno emitió un pronunciamiento a través de las redes sociales, en el cual señalan “un interés en traer nuevamente una connotación despectiva o despectiva, con relación a la recepción de donaciones en Despacho Presidencial”.

