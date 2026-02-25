De Soto emite fuerte comunicado: ¿Qué pasó en medio de su no designación como Premier?

El economista Hernando de Soto emitió un fuerte comunicado en el que enfiló todas sus críticas contras “los políticos y lobistas” que – aseguró – tienen secuestrado al presidente José María Balcázar. Esto tras su frustrada designación como Presidente del Consejo de Ministros.

De Soto denunció que el actual Gobierno ha sido capturado por facciones políticas y grupos de presión rechazados por el 90% de la ciudadanía, impidiendo una gestión soberana y transparente.

Asimismo, Hernando de Soto señaló que el diseño actual del sistema electoral, dividido en 38 organizaciones políticas, es una estrategia deliberada para generar confusión y evadir la fiscalización.

En su pronunciamiento, también criticó la incapacidad de la clase política para frenar la criminalidad que golpea a transportistas, comerciantes y empresarios. Subrayó que, mientras la extorsión avanza, las autoridades se enfocan en perpetuar tecnicismos jurídicos para gobernar sin consulta ciudadana, tratando el voto como un “cheque en blanco”.

Finalmente, De Soto trasladó la responsabilidad a quienes pretenden liderar el país. Instó a los candidatos a abandonar los ataques personales y enfocarse en: demostrar conocimiento real para reformar el Estado, crear sistemas que bloqueen la desinformación y conectar con el 90% de peruanos que se sienten desatendidos.

