Debate presidencial 2026: estos son los candidatos y ternas que participarán HOY, miércoles 25 de marzo

Este miércoles 25 de marzo se realiza la tercera fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como parte del camino hacia las Elecciones Generales 2026. La jornada marca el cierre de la primera ronda de exposiciones, en la que participan un total de 35 candidatos a la Presidencia de la República, distribuidos en tres días.

Para esta fecha han sido convocados 12 postulantes, quienes fueron agrupados mediante sorteo en cuatro ternas, con el fin de promover un intercambio más dinámico de ideas en torno a temas clave como seguridad ciudadana, reactivación económica y lucha contra la corrupción.

¿QUÉ CANDIDATOS PARTICIPARÁN HOY, 25 DE MARZO?

Los aspirantes que formarán parte del debate de esta noche son:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Jorge Nieto (Partido por el Buen Gobierno)

Martín Vizcarra (Perú Primero)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Rafael Belaúnde (Libertad Popular)

Paul Jaimes (Progresemos)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Ronald Atencio (Venceremos)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL DEBATE?

De acuerdo con el formato establecido, los candidatos han sido distribuidos en ternas que variarán según el bloque temático, lo que permitirá nuevos cruces y mayor contraste de propuestas.

Primer tema: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1: Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz

Terna 2: Enrique Valderrama, Roberto Chiabra y Martín Vizcarra

Terna 3: Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara

Terna 4: Herbert Caller, Rafael Belaúnde y Rosario Fernández

Segundo tema: integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1: Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y Mesías Guevara

Terna 2: Jorge Nieto, Enrique Valderrama y Roberto Chiabra

Terna 3: Paul Jaimes, Herbert Caller y Rafael Belaúnde

Terna 4: Rosario Fernández, Ronald Atencio y Antonio Ortiz

ESCENARIO DECISIVO

Con esta tercera fecha se completa la participación de los 35 candidatos en la primera ronda de debates, en un contexto electoral marcado por la alta fragmentación política. Estos encuentros resultan clave para que el electorado compare planes de gobierno y evalúe el desempeño de los aspirantes en vivo.

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