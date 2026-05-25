Debate técnico: principales frases y propuestas en ‘Economía y generación de empleo’

Este domingo 24 de mayo se desarrolló el debate técnico entre los expertos de los partidos Juntos por el Perú y Fuerza Popular, que se enfrentan en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Uno de los bloques fue de ‘Economía y generación de empleo’.

Aquí salieron a debatir los economistas Pedro Francke, por Juntos por el Perú, y Luis Carranza, por Fuerza Popular.

Pedro Francke señaló que, en un gobierno de Juntos por el Perú, no habrá estatizaciones, que se respetarán los contratos y que tendrán una política macroeconómica de estabilidad.

“El caos fiscal lo ha establecido la bancada fujimorista. El propio Julio Velarde ha dicho que las leyes de este Congreso están poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica. Respetamos la autonomía del Banco Central y pediremos a Julio Velarde que siga en su puesto“, enfatizó.

Por su parte, Luis Carranza planteó tres ejes para “levantar al Perú”: orden económico, capitalismo popular y orden social. Entre sus principales propuestas destacó “respetar la autonomía del Banco Central”, además de impulsar la inversión privada.

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