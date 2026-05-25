Debate técnico: principales propuestas y frases en ‘Infraestructura’

Este domingo 24 de mayo se desarrolló el debate técnico entre los expertos de los partidos Juntos por el Perú y Fuerza Popular, que se enfrentan en la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Uno de los bloques fue de ‘Infraestructura’.

Aquí salieron a debatir los economistas Gustavo Guerra García, por Juntos por el Perú, y Carlos Neuhaus, por Fuerza Popular.

Gustavo Guerra García aseveró que para hacer las megaobras, que requieren decisión política de alto nivel, es necesario acabar con la inestabilidad política.

“El fujimorismo se ha bajado cuatro de los últimos seis presidentes y, con esa inestabilidad, tenemos paralizado el Gasoducto del Sur, Majes Siguas II, la segunda etapa de Olmos. Entonces, si queremos megaobras de alto impacto, necesitamos un gobierno de cinco años y, sin el fujimorismo, quizá lo consigamos”, remarcó.

Por su parte, Carlos Neuhaus destacó la necesidad de impulsar una modernización de la infraestructura en el país. “Haremos carreteras, puertos, aeropuertos y corredores logísticos modernos”, señaló.

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