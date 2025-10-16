Defensoría del Pueblo confirma un fallecido durante las protestas en el Centro de Lima

La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de un hombre en el Hospital Loayza, tras la jornada de protestas ocurrida el miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima. La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años de edad.

Fernando Lozada, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, dio a conocer esta información en declaraciones a RPP.

“Lamentablemente informamos el fallecimiento del ciudadano producto de la situación que será materia de investigación y se determinará y se deslindará responsabilidades. Las autoridades competentes han tomado conocimiento del caso y se han iniciado las investigaciones preliminares“, remarcó.

Sobre si esta persona falleció por una herida de bala, Fernando Lozada señaló que eso se está investigando. “La necropsia determinará la situación por las cuales el señor ha fallecido. No podría adelantar opinión”, concluyó.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que el fallecido es Mauricio Ruiz Sanz y que, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un policía vestido de civil.

#LOÚLTIMO Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, confirma la muerte de una persona tras manifestaciones contra la inseguridad en el Centro de Lima.#LatinaNoticias #Perú #NoticiasPerú #JoséJerí #MarchaNacional pic.twitter.com/veZKsmMC0r — Latina Noticias (@Latina_Noticias) October 16, 2025

