Delia Espinoza: los argumentos de la fiscal suprema suspendida ante la JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluó la destitución de Delia Espinoza como fiscal suprema y fiscal de la Nación suspendida, en un proceso disciplinario que ha generado un intenso debate institucional y político. Mientras el organismo constitucional sostiene que Espinoza incurrió en faltas graves al no cumplir disposiciones del órgano competente, la magistrada ha rechazado de manera enfática los cargos y denuncia graves irregularidades en el procedimiento seguido en su contra.

De acuerdo con los argumentos expuestos en el informe elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, Espinoza habría incurrido en infracciones al no iniciar el trámite correspondiente para ejecutar lo dispuesto por la Junta, particularmente en relación con la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Asimismo, el documento incluiría observaciones sobre presuntas acciones irregulares, entre ellas la realización de una vigilia en la sede del Ministerio Público, lo que —según el informe— evidenciaría una conducta incompatible con el cargo.

Sin embargo, Espinoza ha cuestionado la legalidad misma del proceso disciplinario y sostiene que los hechos imputados carecen de sustento jurídico. Como argumento central, señaló que el 16 de junio, fecha en la que —según indicó— se pretendió forzarla a reponer a Benavides en el cargo, esta última se encontraba formalmente destituida en otro procedimiento administrativo disciplinario por la remoción indebida del fiscal Luis Felipe Zapata González.

“Ella estaba legalmente destituida. Después quisieron disimular suspendiéndola, pero hasta septiembre ha estado legalmente suspendida. Son razones por las cuales no podía asumir ni siquiera como fiscal suprema titular”, afirmó Espinoza, al insistir en que no existía base legal para ejecutar lo que se le exigía.

RESPONDE A LA JNJ

Respecto a la vigilia mencionada en el informe, la fiscal suspendida rechazó que se trate de una falta disciplinaria. “¿Qué vigilia es delito? ¿Qué vigilia que es un acto religioso de rezar y lo ha dirigido una hermana que es también personal del Ministerio Público? ¿Eso es delito? ¿Es falta?”, cuestionó, descartando cualquier irregularidad en dicho acto.

Espinoza también acusó a Patricia Benavides de haber ingresado de manera “ilegal e impropia” al Ministerio Público acompañada de personas armadas, pese a la existencia —según indicó— de protocolos que prohíben el ingreso de armas incluso al despacho de la Fiscalía de la Nación. “Lo que pasa es que quisieron asaltar el Ministerio Público y eso todo el Perú lo sabe”, declaró.

Finalmente, la magistrada sostuvo que el informe que será debatido y votado por el pleno de la JNJ contiene afirmaciones falsas. “Está plagado de falsedades. Ha recogido solamente lo que le conviene para armar de manera falaz todo lo que ahora vamos a demostrar”, concluyó, adelantando que ejercerá su defensa ante el máximo órgano disciplinario de la magistratura.

