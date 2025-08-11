Delia Espinoza: presentan denuncia constitucional contra fiscal de la Nación por presuntamente no acatar fallo de la JNJ

El abogado de la fiscal suprema Patricia Benavides, el doctor Juan Peña, presentó una denuncia constitucional en contra de Delia Espinoza. Esta medida responde al presunto desacato por parte de la fiscal de la Nación ante el fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la reposición de Benavides en el Ministerio Público.

La defensa legal de Benavides considera que se trata de “una vulneración grave” a una resolución emitida por un organismo constitucional autónomo, por lo que además solicita que se inhabilite de la función pública hasta por 10 años a Delia Espinoza. Fue en julio cuando la Corte Suprema declaró fundada la apelación de Benavides en contra de la suspensión de 24 meses y resolvió como improcedente el requerimiento de la fiscalía para que sea suspendida por 24 meses.

La denuncia constitucional fue ingresada el sábado 9 de agosto al Congreso de la República por el abogado Juan Peña, quien es parte del equipo legal de Patricia Benavides. Es así como se suma un nuevo capítulo al conflicto institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.

SUSPENSIÓN DE PATRICIA BENAVIDES

Luego de que la JNJ anunciara la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, el Juzgado de Investigación Preparatoria la suspendió temporalmente por 24 meses por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal, abuso de autoridad y designación de fiscales.

Con la denuncia constitucional, el equipo legal de Benavides solicita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que tramite la denuncia y que se apliquen los procedimientos de antejuicio y juicio político.

VIDEO RECOMENDADO