Denuncian a diputado de Renovación Popular por difundir datos de gestante en proceso de aborto terapéutico

La diputada Luz Mérida de Juntos por el Perú presentó a la Comisión de Ética una denuncia contra el parlamentario Christian Aranda por la presunta revelación de información sensible de una gestante que pidió la prestación de salud legal por aborto terapéutico. Actualmente, el documento se encuentra en evaluación para su admisión y el inicio de las investigaciones.

Según señala Mérida, Aranda habría infrinjido los artículos 115, 117 y 118 del reglamento del Congreso al presuntamente difundir documentación que permitió la identificación de una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, quien solicitaba un aborto terapeutico bajo las estipulaciones de la ley.

La denuncia busca determinar si Aranda difundió información que habría identificado, “directa o indirectamente”, a la paciente y los efectos de la difusión.

La explicación del diputado de Renovación Popular, Christian Aranda

Esta polémica inició luego de que el diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, publicase en su cuenta oficial de X un documento donde se pide la información sobre una gestante de 20 semanas que ha solicitado el aborto terapéutico.

Según destacaron varios usuarios y figuras políticas, Aranda habría publicado los nombres de la paciente que solicitaba el servicio legal sanitario frente a un presunto agravio, y que estos datos sensibles supuestamente se filtraron por las redes.

Ante ello, el legislador negó que habría develado el nombre de la gestante e insistió que su propósito “no es acceder a información clínica confidencial”, sino “fiscalizar” y “velar por el cumplimiento de la ley”.

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