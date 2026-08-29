Reniec anuncia que peruanos podrán votar con DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los ciudadanos habilitados para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán emplear su Documento Nacional de Identidad (DNI) caduco o que esté por vencer. La medida busca garantizar el ejercicio del derecho al voto a más de 1.7 millones de peruanos que actualmente se encuentran en esta condición.

A través de la Resolución Jefatural 000023-2026-RENIEC/JNAC, publicada en el diario oficial El Peruano, se oficializó la prórroga excepcional de la vigencia del DNI hasta el domingo 4 de octubre de 2026, día central de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La institución precisó que la falta de actualización del documento de identidad no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio.

¿Puedo votar con el DNI vencido? Esto dice el Reniec

La disposición contempla el uso del DNI azul, amarillo y el DNI electrónico en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0). Asimismo, la normativa autoriza a los jóvenes y adultos que aún conservan el documento de menor de edad a utilizarlo válidamente para emitir su voto durante esta jornada electoral.

Según el padrón oficial para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un total de 26 314 724 ciudadanos están convocados a las urnas. De este grupo, 1 735 329 personas registran el DNI caducado, por lo que serán beneficiadas de manera directa con la prórroga.

No olvides recoger tu DNI

Pese a la vigencia de la norma, la entidad remarcó que la excepción aplica únicamente para el proceso de sufragio. Por ello, recomendó mantener el documento actualizado para evitar inconvenientes en la realización de trámites civiles, comerciales, notariales o judiciales.

Finalmente, el Reniec informó que al 26 de agosto existen más de 600 mil DNI de mayores de edad tramitados que aún no son recogidos a nivel nacional. Ante esto, exhortó a la ciudadanía a acudir a las agencias, sedes institucionales y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) donde realizaron su gestión para culminar el proceso.

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