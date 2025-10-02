Dina Boluarte a transportistas por paro: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, envió un mensaje directo a los transportistas que acatarán el paro convocado para este 2 de octubre en Lima y Callao como protesta frente a la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la mandataria pidió deponer la medida de fuerza y apostar por el diálogo.

“Quienes se perjudican más en hacer un paro son ustedes porque dejan de generar ingresos y, como segunda consecuencia, los trabajadores que se movilizan a través de sus buses llegan más tarde al trabajo”, sostuvo Boluarte.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=24527734026910052&t=741

En su intervención, la jefa de Estado recalcó que una paralización no resolverá la crisis de inseguridad en tan corto plazo. “Con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado”, puntualizó.

Asimismo, Boluarte comparó la situación del Perú con la de otros países y aclaró que el avance de las organizaciones criminales no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. “Este problema no lo ha generado la presidenta Boluarte o el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás”, expresó.

La mandataria exhortó a los gremios de transportistas a priorizar el diálogo con el Gobierno para alcanzar medidas concretas en favor de la seguridad ciudadana y la protección del sector transporte.

