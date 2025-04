Comisión de Fiscalización aprueba informe que propone suspensión temporal de Dina Boluarte por caso cirugías

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó -este martes- el informe preliminar que propone suspender temporalmente a la presidente Dina Boluarte por el caso cirugías. Con 12 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el documento concluye que la mandataria se sometió a una operación estética, rinoplastia e hilos tensores, que duró dos horas y media, sin comunicar su ausencia al Parlamento, lo que habría generado un vacío de poder y una situación de posible ingobernabilidad.

Según el informe, Dina Boluarte estuvo fuera de sus funciones desde el 29 de junio hasta el 9 de julio de 2023. Durante ese tiempo, no realizó actividades oficiales, no delegó funciones y no activó el mecanismo constitucional de sucesión. “La presidenta omitió deliberadamente informar al Congreso”, afirma el texto, lo que podría constituir una infracción a los artículos 115 y 118 de la Constitución.

«Fue incapacidad temporal y no se informó al Congreso», se puede leer.

Los hechos se sustentan en reportajes periodísticos, además de documentos clínicos, declaraciones de testigos y audios. El informe asegura que se puede afirmar “con alto grado de certeza” que la operación fue de carácter estético y no médico urgente.

Para la Comisión, el ocultamiento de esta incapacidad temporal no solo fue una omisión grave, sino que podría haber puesto en riesgo el funcionamiento del Estado. Según las estimaciones médicas recogidas, Boluarte habría requerido entre 7 y 12 días de descanso postoperatorio.

Estos elementos, sumados a otros casos bajo investigación, como el de los relojes Rolex, podrían configurar una eventual “incapacidad moral permanente”.

La Fiscalía de la Nación ya investiga a Dina Boluarte por presuntos delitos contra la administración pública, omisión de funciones y abandono de cargo. Mientras tanto, el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización pide que el Congreso evalúe su suspensión temporal. La decisión ahora está en manos del Pleno, que deberá debatir el futuro inmediato de la jefa de Estado.

