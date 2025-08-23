Dina Boluarte renueva gabinete y nombra a Santiváñez como ministro de Justicia

Enste sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a tres nuevos ministros de Estado en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Los cambios incluyeron a Ana Peña, quien asumió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Fanny Montellanos, designada en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social; y Juan José Santiváñez, quien pasó a liderar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La designación de Santiváñez marca su regreso al gabinete ministerial, luego de haber sido censurado por el Congreso en marzo de este año durante su gestión como ministro del Interior.

Su salida en aquel momento estuvo rodeada de fuertes críticas por la falta de resultados en materia de seguridad ciudadana, además de encontrarse bajo el escrutinio de investigaciones fiscales.

El nuevo titular de Justicia reemplaza a Juan Alcántara Medrano, quien había ocupado el cargo desde mayo tras la salida de Eduardo Arana, hoy presidente del Consejo de Ministros.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Gonzalo Torres aquí: