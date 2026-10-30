Diputado Jesús Pérez plantea ampliar el Reinfo hasta que se apruebe la Ley MAPE: “Requiere tiempo”

El diputado Jesús Pérez, de Juntos por el Perú, señaló que todavía en su bancada no hay una posición fija sobre la Ley MAPE: “Estábamos esperando que el Ejecutivo presente la propuesta ya que estamos próximos a que venza el plazo del Reinfo. Estamos evaluando. Yo he sido crítico con algunos aspectos de esa ley y las necesidades de algunos mineros que buscan formalizarse”.

En este sentido, Jesús Pérez señaló que “seguramente tendrá que ser ampliado” el Reinfo porque “hacer una Ley MAPE requiere mucha responsabilidad”. Hizo un llamado a gestar una ley acorde a las necesidades reales, así se tengan que ampliar el Reinfo hasta que se apruebe la norma.

En tanto, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anticipó que de aprobarse la Ley MAPE, los mineros dejarán de tener la protección del Reinfo desde el 1 de enero de 2027. Sostuvo que el Gobierno busca terminar con el paraguas legal que actualmente protege a quienes realizan actividades de minería ilegal.

“El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales. No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, declaró.

EXPUSIERON ALCANCES DE LA LEY MAPE

Ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, presidida por Yenifer Paredes Navarro (Juntos Por el Perú), el ministro del sector, Guillermo Shinno, sustentó la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal enviada por el Poder Ejecutivo. El funcionario afirmó que una nueva norma es indispensable para superar la fragmentación normativa y los mecanismos temporales, articulando la formalización y el desarrollo productivo con una fiscalización efectiva que permita combatir la minería ilegal frente a las limitaciones operativas y brechas del Estado.

El objetivo central de la iniciativa es establecer un marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) a nivel nacional. Con ello, se busca proteger la vida, la salud, el medio ambiente y el patrimonio cultural, evitando además el ingreso de minerales de origen ilícito a las cadenas formales de comercialización.

En términos estratégicos, la propuesta persigue promover el desarrollo formal y sostenible de la MAPE, facilitando la incorporación y permanencia de los productores en cadenas de valor formales. Asimismo, pretende fortalecer las capacidades de supervisión del Estado y fomentar incentivos que aseguren la viabilidad de las actividades mineras artesanales y de pequeña escala en todo el país.

La estructura operativa del proyecto se sustenta en dos esquemas definidos: el régimen ordinario, de carácter permanente para nuevos operadores o formalizados que exige autorización y certificación ambiental; y el régimen de consolidación. Este último será temporal y de acceso cerrado, dirigido exclusivamente a personas inscritas en el REINFO al 31 de diciembre de 2026, con vigencia hasta el 30 de junio de 2028, con el fin de promover el cumplimiento de requisitos para su paso al régimen ordinario.

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