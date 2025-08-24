Disputa millonaria por el patrimonio de testigo clave en el caso Sada Goray

El caso de Martín Montoya Marcilla, inicialmente vinculado como testigo clave en la investigación de Sada Goray y Marka Group, sigue generando controversia. Aunque no fue investigado formalmente, Montoya prestó más de un millón de soles a Goray, dinero que habría terminado en manos de Salatiel Marrufo.

Tras su fallecimiento en junio de 2025, a los 33 años, víctima de cáncer, su padre, el exdirector de la Policía Luis Montoya, asumió la representación legal de sus intereses y mantiene una denuncia contra el ecuatoriano Sebastián Crespo, socio de Montoya en la financiera Palante.

Según la familia, Martín fue excluido de la empresa en 2023, cuando poseía el 42 % de las acciones, valorizadas en más de S/ 62 millones, bajo el argumento de que su nombre aparecía vinculado al caso Sada Goray.

La investigación fiscal en curso involucra a Crespo, a directivos de Palante y a la cooperativa Pacífico, por presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, fraude y apropiación ilícita.

Además, el padre de Montoya afirma que su hijo fue estafado en la venta de un terreno de 600 hectáreas en Paracas, por el cual nunca recibió el pago completo. También denuncia la desaparición de 4 millones de dólares de un depósito realizado en 2020 a la cooperativa Pacífico para la compra de acciones.

Palante y Pacífico defienden sus decisiones, alegando que la exclusión de Montoya respondió a la necesidad de preservar la reputación institucional y que hubo intentos de conciliación. No obstante, el litigio sigue abierto. Según la familia Montoya, el monto total en disputa supera los 35 millones de dólares.

La pugna legal se intensificó tras una reciente decisión del Poder Judicial que cuestiona la competencia de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado para llevar el caso.