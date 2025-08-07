Eduardo Arana llega a Santa Rosa de Loreto en medio de tensión diplomática con Colombia

Este jueves 7 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó al distrito de Santa Rosa de Loreto, acompañado por varios ministros de Estado, en medio del conflicto diplomático entre Perú y Colombia por la soberanía en la zona fronteriza del río Amazonas.

Durante su visita, Arana reafirmó la posición del Ejecutivo peruano. “Desde el Consejo de Ministros, les hacemos llegar aquí en la región Loreto nuestro mensaje de unidad, pero también el mensaje de que seguiremos al mando de un país en el que ejercemos la soberanía y el mensaje de la paz“, declaró.

La visita se produce luego de la declaratoria de Santa Rosa como distrito por parte del Gobierno peruano, medida que generó malestar en Colombia. El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, cuestionó la soberanía peruana sobre el dicho lugar y no descartó llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El distrito de Santa Rosa es estratégico por su ubicación en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Las autoridades locales y los ciudadanos de la zona recibieron a la comitiva oficial, en un contexto en el que se espera que las tensiones con Colombia puedan ser abordadas por la vía diplomática.

