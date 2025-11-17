Ejecutivo aprueba extradición de César Hinostroza para ser procesado en el Perú

Lo último. La resolución suprema que resuelve acceder a la solicitud de extradición del ciudadano peruano César José Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue aprobada la reciente sesión del Consejo de Ministros.

La medida se adoptó tras el informe emitido por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, que recomendó acceder al pedido, y luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara procedente la solicitud, conforme al marco constitucional y procesal vigente.

El requerimiento fue realizado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

La decisión permitirá que el exmagistrado sea extraditado del Reino de Bélgica al Perú para ser procesado en el país por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.

Con esta medida, Ejecutivo reafirma su voluntad de impulsar el fortalecimiento institucional, que exige una lucha firme contra la corrupción y el respeto irrestricto al debido proceso, pilares indispensables para consolidar la confianza ciudadana.

