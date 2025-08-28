Ejecutivo conforma grupo de trabajo para elaborar propuesta de Ley de Soberanía Nacional

El Poder Ejecutivo oficializó mediante resolución ministerial (N° 01047-2025-DE) la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial, dependiente del Ministerio de Defensa, con la misión de elaborar la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional.

Este comité temporal fue anunciado luego de que la presidenta Dina Boluarte adelantara la elaboración de dicha norma, destinada a reforzar el marco jurídico que respalde la defensa del país frente a nuevas amenazas.

Estará integrado por representantes de Defensa (como presidente del grupo), la Presidencia del Consejo de Ministros, Cancillería, Interior, Justicia y Derechos Humanos, así como de las Fuerzas Armadas (Comando Conjunto, Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Todos trabajarán ad honórem.

El equipo tiene un plazo máximo de 60 días hábiles para presentar la propuesta inicial, con una instalación obligatoria en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Dentro de sus funciones está analizar el marco normativo existente, delinear un plan de trabajo y finalmente formular la propuesta del proyecto de ley, acompañada de una exposición de motivos. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección General de Política y Estrategia del MIndef, que también se encargará del registro y seguimiento de los avances del grupo