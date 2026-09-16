El Congreso elegirá a 3 directores entre 12 candidatos que dirigirán el Banco Central de Reserva junto a Velarde

El Congreso bicameral, a través de la Cámara de Senadores, inició el proceso para elegir a los tres nuevos directores que acompañarán a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La designación se evaluará entre 12 candidatos propuestos por los grupos parlamentarios que conforman el Poder Legislativo.

La presidenta Keiko Fujimori ya eligió a los cuatro primeros funcionarios: los directores Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki; y al presidente del BCRP, Julio Velarde. Los otros tres deberán ser elegidos por el Congreso.

Con la elección del nuevo directorio, el BCRP iniciará su periodo 2026-2031 con siete miembros que, como indica la ley, debe ser compuesto por elección del Legislativo y Ejecutivo.

Bancadas del Senado propusieron 12 candidatos.

Renovación Popular propuso a Juan José Marthans León, director de Economía en el PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, exdirector de Indecopi, exsuperintendente de la SBS y exdirector de la BCRP.

Fuerza Popular presentó a tres candidatos: Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía; José Ricardo Stop, vicerrector de la Universidad de Piura en Lima; y Oswaldo Molina, profesor de la Universidad del Pacífico.

El partido de Jorge Nieto, Buen Gobierno, presentó otros tres expertos: Javier Escobal, investigador de Grade; José Fernández-Baca, CFO de Sierra Metals; y Santiago Roca, profesor de la PUCP.

Juntos por el Perú presentó a Oscar Dancourt, profesor de la PUCP; Kurt Burneo, exministro de Ecnomía; y Raúl Machuca.

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