El Frontón: Comisión del Congreso realizará visita de inspección para evaluar proyecto de un penal

Este lunes 8 de septiembre, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República realizará una visita de supervisión a la isla El Frontón, en el Callao. Tras el anuncio de construcción de un penal de máxima seguridad, dicha inspección busca garantizar la protección de los derechos de los vecinos y prevenir afectaciones en los servicios públicos y el entorno ambiental.

Katy Ugarte, congresista por Perú Libre y presidenta del grupo de trabajo, encabezará la visita junto al alcalde del distrito de La Punta, Ramón Garay, y representantes de las asociaciones vecinales. El convenio suscrito entre los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa, que viabiliza el proyecto penitenciario en El Frontón, creó preocupación en el sector de la ciudadanía más próximo a la zona.

“Como comisión, nuestra obligación es garantizar que toda obra pública, por más necesaria que sea, respete la ley, el medio ambiente y la calidad de vida de las familias. Estaremos vigilantes para que no se vulneren derechos ni se generen impactos negativos en los servicios esenciales”, sostuvo Ugarte en referencia al respeto hacia los vecinos, a quienes aseguró transparencia en el proceso.

La jornada de fiscalización estaba prevista a iniciar alrededor de las 8:30 a.m. desde el frontis de la Municipalidad de La Punta. La comisión encargada responderá a la protección de los derechos ciudadanos, la fiscalización de los servicios públicos y la defensa de un entorno seguro para la población en su labor de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

El nuevo establecimiento penitencia espera albergar 2,000 internos de alta peligrosidad y se construirá en un área superior a 57,000 metros cuadrados, que demandará una inversión aproximada de S/ 500 millones.

