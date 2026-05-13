Elección del nuevo jefe de la ONPE: cómo será el proceso y cuál es el cronograma

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras el caos logístico que se vivió durante la primera vuelta, marcó el inicio de un nuevo proceso para nombrar a su reemplazo. Por ello, a fines de abril, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a concurso público para elegir al reemplazo.

El proceso convoca a profesionales interesados en asumir la conducción de la ONPE, entidad encargada de la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales del país.

El concurso contempla las etapas de conocimientos (25 %), evaluación curricular (20 %), estudio de caso – presentación del plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %). Son de carácter eliminatorio y el puntaje mínimo es de 70 sobre 100.

Las bases del concurso son aprobadas por el Pleno de la JNJ. Contienen el detalle de los requisitos, cronograma, etapas del proceso, así como los mecanismos para la presentación de tachas y denuncias. El costo por derecho de inscripción es de S/ 430.00. Posteriormente se debe completar la ficha de inscripción a través de la extranet de la JNJ.

CRONOGRAMA PARA ELEGIR AL NUEVO JEFE DE ONPE

La convocatoria a concurso se realizó el 29 de abril y la publicación de la relación de postulantes aptos será el 18 de mayo. La evaluación de conocimientos está programada para el 21 de mayo. En cuanto a la evaluación curricular, la fase va desde el 22 de mayo hasta el 8 de junio.

El estudio de caso o evaluación del plan de trabajo se realizará del 9 al 16 de junio. La entrevista personal del 16 de junio al 19. Las pruebas de confianza entre el 22 de junio al 3 de julio, que será el día de la juramentación.

Hay que tener en cuenta que paralelamente se abrirá un periodo de tachas entre el 1 al 26 de junio. Y la presentación de denuncia hasta el 23 de junio.

En tanto, el abogado Bernardo Pachas asumió la jefatura interina de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de un complejo momento para la institución, para organizar el proceso electoral de la segunda vuelta del 7 de junio.

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