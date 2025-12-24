Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales presentaron su solicitud de inscripción

Finalmente, los 36 partidos políticos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno lograron presentar con éxito sus solicitudes para inscribir sus planchas presidenciales y siguen en carrera para participar en las elecciones generales del 2026.

Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que señaló que las dos últimas agrupaciones en inscribirse fueron Primero la Gente y Fe en el Perú.

De esta forma, los 36 candidatos a la presidencia del Perú son:

José Williams – Avanza País Álex Gonzales – Partido Demócrata Verde Carlos Espá – Sí Creo Wolfgang Grozo – Integridad Democrática George Forsyth – Somos Perú Keiko Fujimori – Fuerza Popular Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú Roberto Sánchez – Juntos por el Perú Ricardo Belmont – Obras Fernando Olivera – Frente de la Esperanza Paul Jaimes – Progresemos César Acuña – Alianza para el Progreso Roberto Chiabra – Unidad Nacional Antonio Ortiz – Salvemos al Perú Carlos Jaico – Perú Moderno Charlie Carrasco – Unido Perú Mesías Guevara – Partido Morado Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno Alfonso López-Chau – Ahora Nación Ronald Atencio – Alianza Venceremos Enrique Valderrama – Apra Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad Walter Chirinos – Prin Rafael López Aliaga – Renovación Popular José Luna – Podemos Carlos Álvarez – País Para Todos Yonhy Lescano – Cooperación Popular Vladimir Cerrón – Perú Libre Napoléon Becerra – Partido de los Trabajadores Rosario Fernández – Un Camino Diferente Rafael Belaúnde – Libertad Popular Francisco Diez-Canseco – Perú Acción Armando Massé – Democrático Federal Mario Vizcarra – Perú Primero Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú Marisol Pérez Tello – Primero la Gente

