Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales presentaron su solicitud de inscripción
Finalmente, los 36 partidos políticos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno lograron presentar con éxito sus solicitudes para inscribir sus planchas presidenciales y siguen en carrera para participar en las elecciones generales del 2026.
Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que señaló que las dos últimas agrupaciones en inscribirse fueron Primero la Gente y Fe en el Perú.
De esta forma, los 36 candidatos a la presidencia del Perú son:
- José Williams – Avanza País
- Álex Gonzales – Partido Demócrata Verde
- Carlos Espá – Sí Creo
- Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
- George Forsyth – Somos Perú
- Keiko Fujimori – Fuerza Popular
- Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú
- Roberto Sánchez – Juntos por el Perú
- Ricardo Belmont – Obras
- Fernando Olivera – Frente de la Esperanza
- Paul Jaimes – Progresemos
- César Acuña – Alianza para el Progreso
- Roberto Chiabra – Unidad Nacional
- Antonio Ortiz – Salvemos al Perú
- Carlos Jaico – Perú Moderno
- Charlie Carrasco – Unido Perú
- Mesías Guevara – Partido Morado
- Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno
- Alfonso López-Chau – Ahora Nación
- Ronald Atencio – Alianza Venceremos
- Enrique Valderrama – Apra
- Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad
- Walter Chirinos – Prin
- Rafael López Aliaga – Renovación Popular
- José Luna – Podemos
- Carlos Álvarez – País Para Todos
- Yonhy Lescano – Cooperación Popular
- Vladimir Cerrón – Perú Libre
- Napoléon Becerra – Partido de los Trabajadores
- Rosario Fernández – Un Camino Diferente
- Rafael Belaúnde – Libertad Popular
- Francisco Diez-Canseco – Perú Acción
- Armando Massé – Democrático Federal
- Mario Vizcarra – Perú Primero
- Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú
- Marisol Pérez Tello – Primero la Gente