Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Política

Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales presentaron su solicitud de inscripción

Política
Elecciones 2026: 36 fórmulas presidenciales presentaron su solicitud de inscripción
Felipe Morales
Felipe Morales
Finalmente, los 36 partidos políticos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno lograron presentar con éxito sus solicitudes para inscribir sus planchas presidenciales y siguen en carrera para participar en las elecciones generales del 2026.

Así lo informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que señaló que las dos últimas agrupaciones en inscribirse fueron Primero la Gente y Fe en el Perú.

De esta forma, los 36 candidatos a la presidencia del Perú son:

  1. José Williams – Avanza País
  2. Álex Gonzales – Partido Demócrata Verde
  3. Carlos Espá – Sí Creo
  4. Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
  5. George Forsyth – Somos Perú
  6. Keiko Fujimori – Fuerza Popular
  7. Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú
  8. Roberto Sánchez – Juntos por el Perú
  9. Ricardo Belmont – Obras
  10. Fernando Olivera – Frente de la Esperanza
  11. Paul Jaimes – Progresemos
  12. César Acuña – Alianza para el Progreso
  13. Roberto Chiabra – Unidad Nacional
  14. Antonio Ortiz – Salvemos al Perú
  15. Carlos Jaico – Perú Moderno
  16. Charlie Carrasco – Unido Perú
  17. Mesías Guevara – Partido Morado
  18. Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno
  19. Alfonso López-Chau – Ahora Nación
  20. Ronald Atencio – Alianza Venceremos
  21. Enrique Valderrama – Apra
  22. Fiorella Molinelli – Fuerza y Libertad
  23. Walter Chirinos – Prin
  24. Rafael López Aliaga – Renovación Popular
  25. José Luna – Podemos
  26. Carlos Álvarez – País Para Todos
  27. Yonhy Lescano – Cooperación Popular
  28. Vladimir Cerrón – Perú Libre
  29. Napoléon Becerra – Partido de los Trabajadores
  30. Rosario Fernández – Un Camino Diferente
  31. Rafael Belaúnde – Libertad Popular
  32. Francisco Diez-Canseco – Perú Acción
  33. Armando Massé – Democrático Federal
  34. Mario Vizcarra – Perú Primero
  35. Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú
  36. Marisol Pérez Tello – Primero la Gente

