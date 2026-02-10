Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 10 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este martes 10 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Jose Luna (Podemos) en Lima Norte.

10:00 a.m. | Recorrido en mercados de Los Olivos.

1:00 p.m. | Visita al comedor popular en Los Olivos.

Reuniones con dirigentes vaso de leche en San German, en San Martín de Porres.

8:00 p.m. | Conversatorio con dirigentes de programas sociales en Payet, Independencia.

– Ronald Atencio (Venceremos)

12 p.m. | Conferencia de prensa sobre nacionalización de Telefónica del Perú.

7 p.m | Presentación propuestas para transporte y turismo.

REGIONES

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) en Tumbes y Piura