Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 15 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este domingo 15 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– José Williams (Avanza País) en Independencia.

4 p.m. | Inauguración base El Ermitaño en Av. Los Pinos 674.

REGIONES

– Ronald Atencio (Venceremos) en Chimbote.

10 a.m. | Recorrido caravana Plaza Mayor y mercados.

2 p.m. | Conferencia de prensa en Av. Buenos Aires 357 – Local Alianza Nacional.

4 p.m. | Concentración Plaza Grau.

– Mesías Guevara (Partido Morado) en Chincha.

4 p.m. | Caravana y concentración en el grifo El Volante.

5 p.m. | Presentación de candidatos en el parque Cruz Verde.

6 p.m. | Conferencia de prensa.

– Charlie Carrasco (Demócrata Unidos) en Junín.

