Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 22 de febrero

Política
Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 22 de febrero
Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este domingo 22 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) 

10:00 a.m. | Carnaval en Costa 21 – San Miguel

Paul Jaimes (Progresemos) 

10:00 a.m. | Visita a mercados en Chancay

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

9 a.m. | Caminata y volanteo

Av. Riva Aguero 1853 – El Agustino

REGIONES       

Enrique Valderrama (Apra) 

7:00 p.m. | Mitin por el Día de la Fraternidad. Jr. Arequipa 327

Charlie Carrasco (Demócrata Unido) 

10:30 a.m. | Mitin en Av. 26 de marzo en Miraflores, La Libertad

Carlos Jaico (Perú Moderno)

8:00 a.m. | Caminata por principales calles de la ciudad, Pucallpa

4:00 p.m. | Carnaval de los cachudos

