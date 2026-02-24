Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 24 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este martes 24 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Yonnhy Lescano (Cooperación Popular)

9:30 a.m. | Mercado Caquetá, mercado Unicachi y luego Puente Piedra

– Ronald Atencio (Venceremos) SJL

7 p.m. | Presentación de propuestas para la Reforma Integral del Sistema de Salud.

Las Gencianas 122, San Hilarión- SJL – A una cuadra de la estación Los Postes de la Línea 1 del Metro de Lima.

– Carlos Jaico (Perú Moderno)

9 a.m. | Caminata por Mesa Redonda

– Alex González (Partido Democrático Verde)

8 a.m. | Desayuno en mercado CONZAC. Av. Angélica Gamarra 850 – Los Olivos

REGIONES

– Keiko Fujimori (Fuerza Popular) – Selva Central

– Fernando Olivera (Frente Esperanza) – Lambayeque

