Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 26 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este jueves 26 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) en San Juan de Lurigancho

10 a.m. | Mercado Huáscar

REGIONES

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) en Ancash

4 p.m. | Plazuela 28 de julio

– George Forsyth (Somos Perú) en Huánuco

– Enrique Valderrama (Apra) en el VRAEM

6:30 p.m. | Quillabamba

Encuentro en grass Quiñones. Av. Gral. Gamarra.

– Francisco Diez Canseco (Perú Acción) en Chiclayo

