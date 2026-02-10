Elecciones 2026: candidatos pueden renunciar a su postulación hasta el 11 de febrero

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacó que este miércoles 11 de febrero vence el plazo para que los candidatos puedan renunciar a su postulación en las Elecciones Generales 2026. Ya sea a la lista de fórmula presidencial, a la del Senado, a la Cámara de Diputados o al Parlamento Andino. Esto de acuerdo al cronograma establecido.

Además, a través de una nota de prensa, el JNE recordó que este miércoles 11 de febrero también es la fecha límite para que los partidos políticos puedan solicitar el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos o de cualquiera de los postulantes que las integran. Cabe señalar que ambos procesos en mención se realizan ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes.

TRÁMITE ANTE LOS JEE

En cuanto a la renuncia de integrar las fórmulas, el JNE precisa que esta debe ser presentada por el mismo candidato. De manera personal y por escrito con el fin de que el secretario del citado órgano electoral certifique su firma. Si es que el postulante cuenta con firma digital, se podría realizar de manera virtual.

Mientras que en relación al retiro de candidatos, este proceso es efectuado por los partidos políticos mediante su personero legal. El JNE acota que la solicitud que dirijan al JEE pertinente debe estar acompañada de los documentos que acrediten tal decisión con respeto al debido proceso y en conformidad con su estatuto o norma interna.

En estos casos, lo resuelto por los JEE puede ser sujeto de apelación, la cual será revisada, en última y definitiva instancia, por el Pleno del JNE.

